Maravilhosa Sra. Maisel: 5ª temporada ganha data de estreia no Prime Video

O Amazon Prime Video divulgou um teaser trailer revelando a data de estreia da quinta, e última, temporada de Maravilhosa Sra. Maisel.

O trailer, que mostra Midge posando para as câmeras em um evento, revela que novos episódios estrearão na sexta-feira, 14 de abril.

Continua depois da publicidade

O programa estreará com três episódios, com os seis restantes saindo semanalmente até o final em 26 de maio.

Além de Brosnahan, os membros do elenco Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron estão retornando como regulares da série.

Luke Kirby, que interpreta Lenny Bruce, não está entre os regulares e não está claro se Kirby fará uma aparição.

Veja o teaser trailer, abaixo.

Mais sobre Maravilhosa Sra. Maisel

“Em 1958, Nova York, a vida de Midge está nos eixos: marido, filhos e elegantes jantares em seu apartamento no Upper West Side. Mas quando a vida dela dá uma reviravolta, ela tem que decidir rapidamente o que mais ela sabe fazer. Se tornar uma comediante é uma escolha inusitada para todos, exceto para ela”, diz a sinopse.

A série do Amazon Prime Video foi criada por Amy Sherman-Palladino, conhecida por Gilmore Girls.

O elenco conta com Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Matilda Szydagis, Nunzio Pascale, Matteo Pascale, Kevin Pollak, Brian Tarantina e Brian Tarantina.

A quinta temporada de Maravilhosa Sra. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) estreia em 14 de abril no Amazon Prime Video. As anteriores estão disponíveis na plataforma de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.