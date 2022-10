Martin Scorsese deve dirigir série Gangues de Nova York

Gangues de Nove York está virando uma série de TV e Martin Scorsese estará na direção, assim como no filme de 2002 (via Deadline).

Scorsese será novamente responsável por adaptar o livro de mesmo nome publicado em 1927. A história conta com uma descrição da cruel Nova York do século 19, abordando as disputas entre gangues rivais da cidade.

Continua depois da publicidade

O longa original tinha um elenco radiante com Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Liam Neeson, Brendan Gleeson e John C. Reilly.

A adaptação ocupa um lugar especial na filmografia de Scorsese, já que o enredo aborda sua cidade favorita em um momento fascinante e obscuro da história. O diretor já visitou Nova York em diversos clássicos de sua carreira como Taxi Driver, Caminhos Perigosos, Depois de Horas, Vivendo no Limite, e mais recentemente em O Lobo de Wall Street.

Após uma década distante do adorado cenário, o diretor está pronto para retornar, mas de uma forma um pouco diferente. Scorsese está se juntando com a Miramax e o roteirista Brett Leonard para fazer uma versão seriada de Gangues de Nova York.

O projeto ainda não tem casa definida, mas não deve ser difícil encontrar alguém interessado, especialmente com um dos diretores mais aclamados da história confirmado no comando dos dois primeiros episódios.

Mesmo sendo baseada no mesmo livro que seu irmão das telonas, é provável que a série deva focar em personagens diferentes dos interpretados por Day-Lewis, DiCaprio e seus colegas estrelados de elenco.

A série pode ser melhor que o filme?

Mesmo com direção e atuações brilhantes, Gangues de Nova York não chega a ser um dos maiores filmes da carreira de Scorsese. O longa conta com 72% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que não é nada mal para um filme comum, mas quando o assunto é Martin Scorsese, a barra é ainda mais alta.

As críticas elogiam a ambientação impecável da antiga Nova York, mas discutem que o enredo não seja tão envolvente quando poderia.

Com isso em mente, Scorsese não é o tipo de artista que revisitaria uma obra sem ter nada para acrescentar. Ao retornar para o mundo de Gangues de Nova York é possível que ele consiga reter seus acertos e melhorar os defeitos de seu filme de 2002.

Além disso, o formato de série permite justamente que o roteiro seja trabalhado de uma forma mais calma, desenvolvendo melhor cara ponto importante da história.

A série de Gangues de Nova York é, com toda certeza, um projeto para ficarmos de olho. Porém, é importante apontar que Scorsese não terá nomes como Daniel Day-Lewis no projeto, que foi responsável por entregar um dos vilões mais icônicos do cinema com sua interpretação de Bill The Butcher.

Só nos resta esperar para ver o que nos aguarda neste retorno de Scorsese, e se o elenco da série chegará perto do reunido por seu filme de 2002.

A série de Gangues de Nova York ainda não tem data de estreia, mas o filme de Scorsese está disponível na Star+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira