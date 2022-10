Marvel está ignorando a melhor equipe do MCU

A Fase 4 da Marvel está preparando equipes como os Thunderbolts e os Jovens Vingadores, mas o estúdio já tem tudo montar mais um time incrível dos quadrinhos, mas parece estar ignorando o assunto.

Sem filmes dos Vingadores durante as Fases 4 e 5, o MCU está focando em outros eventos com potencial de unir personagens. Como vilões e anti-heróis que devem se unir em Thunderbolts (2024).

Continua depois da publicidade

Enquanto Thunderbolts já tem seu filme anunciado, as produções recentes da Marvel também prepararam o terreno para os Marvel Knights, equipe liderada pelo Demolidor nos quadrinhos, que poderia facilmente se tornar um filme ou uma série do estúdio.

Além do Demônio de Hell’s Kitchen, que voltou a aparecer no MCU durante a Fase 4, a equipe também já teve nomes conhecidos como o Cavaleiro da Lua, Shang-Chi, Justiceiro, Elektra, Pantera Negra e até mesmo o Homem-Aranha.

Você pode ter reparado que muitos destes nomes aparecem em projetos recentes no MCU, e os que não, podem ser vistos nas séries da Netflix e ainda poderiam retornar na já anunciada, Demolidor: Born Again, que estreia em 2024 na Disney+.

O foco da equipe está nos heróis mais urbanos da Marvel, e seria uma alegria imensa para os fãs ver novamente os Defensores da Netflix, se unindo com novos queridinhos, como o Cavaleiro da Lua e Shang-Chi. A possibilidade já está totalmente preparada, tudo que o estúdio precisa fazer é esticar suas mãos e pegá-la.

Como os Marvel Knights podem mudar o MCU

Especialmente após o cancelamento das séries da Netflix, O MCU tem sido muito limitado com seus heróis mais urbanos.

Comparado com as produções envolvendo multiverso e eventos cósmicos, filmes e séries sobre vigilantes com poderes “menores” são mais exceção que regra dentro do MCU.

Até mesmo personagens em que isso se aplica, como o Cavaleiro da Lua e o Demolidor estão sendo usados em histórias mais fantásticas da franquia, com a série do primeiro sendo focada no lado místico do personagem, e Matt Murdock acompanhando a Mulher-Hulk.

Outro exemplo importante é o próprio Homem-Aranha, o personagem urbano mais famoso da Marvel, que lutou mais em batalhas gigantescas do que ajudou a vizinhança.

Ter todos estes heróis se unindo em Marvel Knights poderia finalmente dar uma aventura menos cataclísmica para o MCU, utilizando-os em contextos menos grandiosos.

Além disso, com a Saga do Multiverso sendo 4 anos mais curta que a Saga do Infinito, terá que se desenvolver mais rápido. Essa velocidade pode fazer as produções do MCU acabarem deixando de lado outros elementos da franquia.

É justamente por isso que um projeto como Marvel Knights, que voltaria os olhos para as cidades e ruas do Universo Marvel, seria muito bem-vindo para contrastar com as aventuras interdimensionais que nos esperam durante os próximos anos.

O momento é ótimo para pensarmos nisso, com os principais integrantes do grupo se juntando ao MCU. Além disso, o retorno do Demolidor de Charlie Cox aumentou as chances de voltarmos a ver os heróis das séries da Netflix.

Ainda não existem planos oficiais para os Marvel Knights no MCU, mas você pode assistir as produções do estúdio pela Disney+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira