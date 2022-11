Marvel ficou com medo de Chris Hemsworth, o Thor, morrer

A Marvel trata seus astros como talismãs, sempre olhando os riscos de projetos em que as estrelas do estúdio correm durante o set de filmagens.

Um dos casos mais recentes de acidente foi com Letitia Wright durante as gravações de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), fazendo o estúdio ficar mais atento.

No entanto, uma recente produção de Chris Hemsworth, o astro da franquia Thor, tem chamado muito a atenção da Marvel.

Durante uma recente entrevista, o ator confirmou que a Marvel interveio na produção do reality show Limitless, após ver que Hemsworth acabou tendo uma contusão no tornozelo (via ScreenRant).

“Ótimo, faremos isso antes que eu atire em Thor”. De qualquer forma, comecei a treinar, estourei meu tornozelo e a Marvel interveio e disse: “Não. O programa pode matá-lo, você pode fazer isso depois do nosso filme”, disse ele.

Ator é um dos mais importantes da Marvel

Chris Hemsworth é um dos astros mais importantes da Marvel, e é compreensível a preocupação do estúdio com as aventuras em Limitless.

Thor é o único original que resta dos Vingadores no MCU, e lidera sua própria saga que conta com quatro filmes.

Além disso, o quarto filme já parece preparar o quinto, com os créditos afirmando que o Thor retornará em algum momento no MCU.

No entanto, a Marvel não anunciou nenhum outro filme da saga do deus nórdico, deixando apenas algumas especulações serem divulgadas nas redes sociais.

Hemsworth, além disso, filmou Resgate 2 para a Netflix, filme de ação que precisa de grande empenho do porte físico do ator.

No novo programa do Disney+, Limitless, Hemsworth se aventurou pelo mundo, estando em seu auge físico, e chegando até mesmo a arriscar sua vida.

Limitless estreia em 16 de novembro no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.