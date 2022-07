Marvel pode ter acabado com a chance dos Inumanos aparecerem no MCU

Não é um bom momento para quem é fã dos Inumanos, da Marvel. A chance da equipe aparecer no MCU diminuiu ainda mais.

Este texto conta com alguns spoilers do último episódio da primeira temporada de Ms. Marvel. Portanto, caso ainda não tenha assistido, não continue lendo.

Nos quadrinhos da Marvel, a Ms. Marvel descobre os seus poderes por ter um gene de Inumanos. Isso é uma parte importante de sua origem, mas não está presente no Disney+.

Já estava claro que isso não seria adaptado na série. Mas, os fãs não estavam prevendo uma reviravolta em torno disso.

A reviravolta de Ms. Marvel

Acontece que ainda existe um segredo por trás dos poderes da Ms. Marvel. É indicado que isso se relaciona com uma mutação em seus genes.

Sim, “mutação”. Um conceito muito ligado aos X-Men e aos mutantes em geral. É a primeira vez que esse termo é mencionado com importância no MCU.

O Marvel Studios optou por aproximar a Ms. Marvel dos X-Men, em vez dos Inumanos. Isso significa que a equipe pode nunca aparecer no MCU.

A história dos Inumanos é um pouco complicada. A equipe foi criada nos quadrinhos para ocupar o espaço que costumava ser dos X-Men.

No entanto, quando os X-Men voltaram a ganhar destaque, os Inumanos ficaram um pouco esquecidos. Para piorar ainda mais a situação, veio a terrível série de TV dos Inumanos, que contou com uma péssima recepção com os fãs e não passou da primeira temporada.

O líder dos Inumanos, Raio Negro, apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas acabou sendo morto pouco tempo depois.

Isso, por si só, já indicava como o Marvel Studios dá pouca importância para os Inumanos. É cada vez mais improvável que a equipe apareça com destaque no MCU.

Ms. Marvel está agora disponível no Disney+.

