Marvel proibiu famoso vilão de ser citado em Cavaleiro da Lua

Originalmente, Cavaleiro da Lua teria uma referência ao vilão Kang, o Conquistador. Mas não de uma maneira muito direta.

Em entrevista com o The Direct, o produtor e roteirista Jeremy Slater disse que, em um determinado momento, havia uma menção ao nome de Rama-Tut, que é um jeito com que Kang, o Conquistador já foi chamado nos quadrinhos da Marvel.

“Havia uma fala em que Rama-Tut era mencionado como parte de uma história egípcia. Eu não me lembro ao certo se essa cena ainda está na série ou não.”

“Mas era apenas uma pequena referência, como parte de uma lista de faraós famosos ou algo nesse estilo.”

“Foi ideia de Nick Pepin, um dos executivos da Marvel. Ele pensou que seria divertido incluir essa pequena referência.”

Jonathan Majors será Kang, o Conquistador no MCU

É possível que outros líderes do Marvel Studios tenham discordado porque, atualmente, existem outros planos mais específicos para Kang, o Conquistador.

Após interpretar uma variante do personagem em Loki, Jonathan Majors assumirá o papel de Kang, o Conquistador em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Nos quadrinhos da Marvel, o vilão é um dos mais icônicos e poderosos dos Vingadores, além de ter conexão com o Quarteto Fantástico.

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.