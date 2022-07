Marvel Zombies: Shang-Chi retorna em série para maiores do MCU; veja imagem

A Marvel liberou a primeira imagem de Marvel Zombies, primeira série para maiores de idade do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

A foto divulgada durante a San Diego Comic-Con (via Discussing Film) mostra Kate Bishop, Yelena Belova, Shang-Chi, Ms Marvel e Jimmy Woo.

Mais detalhes sobre a produção foram revelados. Veremos versões zumbis da Fantasma, Abominação, Capitã Marvel, Feiticeira Escarlate, Gavião Arqueiro, Okoye e Capitão América.

O estilo de animação parece bem similar ao de What If…? a primeira animação do MCU no Disney+.

Confira abaixo a imagem.

Mais sobre Marvel Zombies

Originalmente, Marvel Zombies é uma série limitada de cinco edições, publicada de dezembro de 2005 a abril de 2006 pela Marvel Comics.

A série foi escrita por Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, com arte de Sean Phillips e capas de Arthur Suydam.

Foi a primeira série da série Marvel Zombies de histórias relacionadas. A história se passa em um universo alternativo onde a população de super-heróis do mundo foi infectada com um vírus que os transformou em zumbis.

Marvel Zombies chega em 2024 ao Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.