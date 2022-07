Massacrada pela crítica, nova série faz sucesso na Netflix

Boo, Bitch mal estreou na Netflix, e já garante posições de destaque no Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. Embora tenha conquistado a audiência internacional, a nova série falhou em ganhar o coração da crítica. Pelo contrário, o novo projeto de Lana Condor é completamente massacrado pela imprensa especializada.

“É o último ano da escola, e duas amigas estão prontas para curtir a vida ao máximo! O único problema é que agora uma delas é um fantasma…”, afirma a sinopse oficial de Boo, Bitch.

Criada por Lauren Iungerich, Erin Ehrlich, Tim Schauer e Kuba Soltysiak, Boo, Bitch traz Lana Condor – de Para Todos os Garotos que Já Amei – como a protagonista Erika Vu.

Mas afinal: por que a série é tão criticada pela imprensa? Explicamos abaixo tudo que os críticos estão dizendo sobre a trama de Boo, Bitch e avaliamos o enorme sucesso da produção na Netflix.

Boo, Bitch conquista o público e desagrada a crítica na Netflix

Boo, Bitch é mais um sucesso da Netflix que falha em conquistar a crítica especializada. Essa tendência se repete em alguns dos maiores hits da plataforma.

A franquia 365 DNI, por exemplo, é uma das mais populares da Netflix. A saga erótica, por outro lado, tem 0% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Essa enorme diferença revela a divisão entre a opinião do público e da crítica especializada.

Outro exemplo envolve o filme O Homem de Toronto. Protagonizada por Kevin Hart e Woody Harrelson, a comédia de ação se tornou um dos maiores sucessos da Netflix em 2022. Porém, garantiu apenas 22% no Rotten Tomatoes.

Boo, Bitch, também segue essa tendência. No Top 10 da Netflix, a nova série acumula elogios do público e dá o que falar nas redes sociais.

A reação crítica, por outro lado, foi bem menos calorosa. No Rotten Tomatoes, a série tem apenas 52% de aprovação.

De acordo com a análise do jornal britânico The Guardian, Boo, Bitch começa bem, mas sofre um grande declínio à medida que se desenvolve.

“Na 2ª metade da 1ª temporada, Boo, Bitch começa a perder o fôlego. A série passa a depender de uma reviravolta vergonhosa, que invoca porcamente o fandom do TikTok e transforma Erika em um verdadeiro monstro”, comenta a publicação.

A crítica da revista Variety concorda: a nova série teen da Netflix tem potencial, mas não consegue aproveitá-lo.

“Algo está faltando em Boo, Bitch, algo que poderia tornar a série realmente efetiva – mesmo com o grande esforço do elenco para preencher as lacunas”, avalia a revista.

Mas nem todos os críticos detonaram Boo, Bitch. O site The Wrap, por exemplo, chamou a série de “um olhar divertido e emocionante sobre amor, vida e luto”.

Boo, Bitch, com Lana Condor, continua disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.