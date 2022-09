Massacre de The Boys quase foi ainda pior

Alerta de spoiler

Entre todos os momentos violentos da nova temporada de The boys, certamente quando Victoria Neuman usou seus poderes para explodir cabeças durante uma audiência do congresso, ficou marcado na mente do público. Mas nos quadrinhos Billy Bruto faz uma versão ainda mais sanguinária da cena.

Na edição 14# de The Boys, Bruto ativa uma frequência que mata centenas de heróis de uma vez, no que foi considerado o maior massacre da série de quadrinhos.

A contagem de mortes de Billy nos quadrinhos é realmente muito grande, o personagem matou diversos super-heróis em sua jornada de vingança pela morte de sua mulher. Porém, um dos momentos mais violentos dele acabou mudando na série, quando Victoria Neuman usou seus poderes para explodir cabeças no congresso.

Diferença entre o momento na série e nos quadrinhos

Na edição #14 dos quadrinhos o time de caçadores de heróis vai até a Russia, onde eles descobriram que a Pequena Nina, que apareceu recentemente na série da Prime Video, estava escondendo 150 super-heróis para a Vought.

Billy Bruto vai até o esconderijo e não se intimida contra o exército superpoderoso, o personagem aperta um botão e as cabeças de todos os heróis escondidos começam a explodir por conta de uma frequência especial que o aparelho estava emitindo.

Este momento icônico de Bruto foi adaptado na série The Boys em circunstâncias bem diferentes. Na adaptação é Victoria Neuman que acaba explodindo a cabeça de qualquer um que fique em seu caminho, com seu ataque ao congresso se tornando um dos momentos mais pesados do live-action. O poder de Neuman substituiu a frequência disparada por Billy.

Essa mudança para a série da Prime Video acaba colocando mais uma camada ao mistério das explosões das cabeças no congresso, que acabou acontecendo por conta dos poderes secretos e mortais da personagem que acabam sendo um grande problema durante a temporada.

The Boys está disponível na Amazon Prime Video.

