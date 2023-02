Match Perfeito: Conheça o novo reality show de namoro da Netflix

Se você curte reality shows de namoro, como Brincando com Fogo e Casamento às Cegas, não deixe de conferir Match Perfeito, um novo programa que acaba de estrear na Netflix. Com uma premissa bem diferente, a atração reúne solteiros (bastante familiares aos assinantes do streaming) que se enfrentam por um prêmio misterioso.

Nos últimos anos, os reality shows de namoro trouxeram ótimos números de audiência para a Netflix, principalmente pelo apelo universal das atrações.

Continua depois da publicidade

É por isso que programas internacionais como Brincando com Fogo e Casamento às Cegas também ganharam versões voltadas exclusivamente para o público brasileiro.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a premissa e os participantes de Match Perfeito, o novo reality show de namoro da Netflix.

Match Perfeito é “guerra de solteiros” na Netflix

O reality show de namoro Match Perfeito estreou na Netflix em 14 de fevereiro de 2023. Para o programa, a plataforma adota um modelo semanal de lançamento.

Até o momento, os 4 primeiros episódios de Match Perfeito estão disponíveis na Netflix. Os próximos capítulos serão lançados nas semanas seguintes, a partir do dia 21.

“Casais que provam sua compatibilidade ganham o poder de criar ou destruir outras duplas nesta estratégica e sedutora competição de namoro”, diz a sinopse oficial de Match Perfeito na Netflix.

No novo reality show, que é apresentado por Nick Lachey, participantes de outros programas da Netflix – como Brincando com Fogo, O Círculo, Casamento às Cegas e O Ultimato – ganham uma segunda chance para encontrar o amor.

O objetivo dos participantes é formar “casais perfeitos”. No final da temporada (que contará, ao todo, com 12 episódios), apenas um casal leva um prêmio misterioso, que só será revelado no desfecho do reality.

Além de contar com uma premissa muito interessante, o reality show serve como um veículo promocional para as outras franquias de namoro da Netflix.

Em Match Perfeito, os solteiros ficam hospedados em uma villa no Panamá, onde encontram seus “matches” e participam de desafios que testam a compatibilidade de cada dupla.

Os participantes que são escolhidos como “casais perfeitos” se transformam nos “casamenteiros”, e a partir daí, ganham o direito de convidar novos participantes para a atração.

Dessa forma, no mesmo estilo do reality Love Island, novos concorrentes podem chegar a cada semana. Mas nesse caso, são os casais vitoriosos que escolhem os participantes inéditos.

A cada semana, um casal também deixa a villa. O reality termina quando sobra somente uma dupla, que é recompensada com um prêmio misterioso.

Como citamos anteriormente, novos participantes chegam e saem do reality show a cada semana. Nos primeiros episódios, a Netflix apresenta os seguintes concorrentes: Francesca (Brincando com Fogo), Joey (O Círculo), Shayne (Casamento às Cegas), Kariselle (Sexy Beasts), Zay (O Ultimato), Nick (O Círculo), Anne-Sophie (Selling Tampa), Dom (The Mole), Ines (O Círculo: França) e Savannah (O Círculo).

Você já pode conferir os primeiros episódios de Match Perfeito na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.