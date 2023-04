Match Perfeito é renovada para 2ª temporada pela Netflix

A Netflix renovou o reality show Match Perfeito para sua 2ª temporada, informou o Deadline.

A renovação vem após o lançamento da 1ª temporada em fevereiro. O programa de namoro chegou a passar cinco semanas no Top 10 da Netflix nos EUA e permaneceu no Top 10 em mais de 58 países.

Match Perfeito reúne as estrelas solteiras mais famosas de reality shows da Netflix, como Casamento às Cegas, TO Ultimato: Ou Casa ou Vaza, Brincando com Fogo e The Mole, para um paraíso tropical em uma tentativa de encontrar o amor.

Enquanto competem para formar relacionamentos, os casais mais compatíveis fazem o papel de casamenteiros, separando outros casais e enviando-os para encontros com novos solteiros que eles convidam para a vila.

Comandado por Nick Lachey, que coapresenta a versão inglesa de Casamento às Cegas, o reality show da Netflix é produzido por Kinetic Content, também de Casamento às Cegas.

