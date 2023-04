Mayans M.C.: 5ª temporada ganha seu primeiro trailer

O canal pago americano FX divulgou o primeiro trailer da 5ª e última temporada de Mayans M.C. – confira no final do post.

Na temporada final, EZ está em pé de guerra, determinado a eliminar os Sons of Anarchy por todos os meios necessários.

Continua depois da publicidade

Mayans M.C. é uma série derivada de Sons of Anarchy. As duas atrações foram criadas por Kurt Sutter. O seriado acompanha EZ Reyes, que saiu recentemente da prisão e ingressou no clube Mayans M.C., na fronteira da Califórnia com o México.

O elenco conta com JR Bourne, Danny Pino, Carla Baratta, Michael Irby, Emilio Rivera, Sarah Bolger, Frankie Loyal, Joseph Lucero, Vincent Vargas, Gino Vento, Emily Tosta e Vanessa Giselle.

A 5ª temporada da atração estreia em 24 de maio nos EUA.

As quatro temporadas de Mayans MC estão disponíveis no Brasil pelo Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e assistir aos episódios de Mayans MC.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.