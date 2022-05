Membro do Red Hot Chili Peppers deve aparecer em série de Star Wars

Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers, parece ter sido adicionado ao elenco de Obi-Wan Kenobi, nova série derivada de Star Wars que chega em maio ao catálogo do Disney+. A informação é exclusiva do site StarWarsNewsNet.

Deborah Chow, diretora da série, já havia comentado em entrevistas passadas que os fãs podem esperar algumas surpresas na série, e o ator Rupert Friend também já havia falado brevemente sobre participações especiais.

Embora nenhum nome tivesse sido divulgado até então, parece que as primeiras novidades estão começando a sair e, segundo o site especializado em notícias de Star Wars, Flea estará no programa.

Ele já atuou em filmes importantes, como De Volta para o Futuro e Em Ritmo de Fuga. No entanto, não se sabe ainda qual será o seu papel em Obi-Wan Kenobi.

Outra informação que dá forças a probabilidade dele estar no elenco da série é que Deborah Chow já dirigiu um videoclipe do Red Hot Chili Peppers, da música Black Summer, então certamente tinha os contatos necessários para fechar essa parceria.

Mais participações ainda podem acontecer. Fique atento!

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.