Meredith nunca mais vai fazer sexo com estranhos em Grey’s Anatomy

Já com quase 20 temporadas de Grey’s Anatomy no currículo, Ellen Pompeo já não é mais a mesma pessoa que vimos lá nos primórdios da série. Com mais poder nas mãos, ela pode escolher o que quer e o que não quer fazer na série.

Em relação a cenas de sexo com estranhos, Pompeo bateu o pé e decidiu que não fará mais esse tipo de coisa, visto que não se sente confortável com isso.

Conversando com Kate Walsh — que está prestes a fazer outra ‎‎aparição na 18ª temporada quando ‎‎Grey’s Anatomy ‎‎retornar‎‎ em 5 de maio — em seu podcast, ‎‎Tell Me‎‎, Pompeo fez uma declaração bastante definitiva sobre o que ela está disposta a fazer (ou não fazer) em relação a cenas de amor: ‎

‎”Como eu trabalho com Scott Speedman agora, que eu adoro. Eu realmente o amo como amigo. Ele é um cara tão decente e eu realmente valorizo sua amizade, e eu o valorizo como pessoa, ele é um grande ator”, começou a atriz.

“Mas… Há muita m*rda que eu não quero mais fazer. E tenho muita sorte de trabalhar com o Scott, porque gosto muito dele, e isso faz uma grande diferença. Eu faria isso com um estranho? Como se eles tivessem pegado um estranho das ruas? Não. Não estou fazendo mais isso. Não posso fazer isso”.‎

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está no ar nos Estados Unidos.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.