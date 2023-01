Meryl Streep vai participar da 3ª temporada de Only Murders in the Building

Only Murders in the Building terá a participação de Meryl Streep em sua 3ª temporada. A novidade foi anunciada no TikTok por Selena Gomez.

Em um vídeo postado na sua rede social, Selena aparece nos bastidores da série ao lado dos seus colegas de elenco Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, quando, de repente, surge Meryl Streep com uma almofada na mão.

O canal Hulu confirmou a escalação de Meryl Streep, mas não revelou nenhuma informação sobre a personagem da atriz.

Confira o vídeo:

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, and- MERYL STREEP. Only Murders in the Building Season 3 🎬 #OMITB pic.twitter.com/kO1wGvLsMv — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) January 17, 2023

No Brasil, o Star+ é responsável pela exibição de Only Murders in the Building.

A 3ª temporada da série segue sem previsão de estreia.

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix