Mesmo após a despedida, Ellen Pompeo continuará em Grey’s Anatomy

Os episódios mais recentes de Grey’s Anatomy confirmaram a despedida de Ellen Pompeo. Quase 20 anos após a 1ª temporada, ela deixa para trás a icônica Meredith Grey. Mas isso não significa que a atriz abandonará a série por completo! Em uma entrevista recente, outra estrela do drama médico revelou que Pompeo continuará na produção mesmo após sua despedida.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Em suas quase duas décadas de história, Grey’s Anatomy também conquistou fãs no mundo inteiro. Com a saída de Ellen Pompeo, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Revelamos abaixo como Ellen Pompeo continuará em Grey’s Anatomy mesmo após deixar a trama da série; confira.

Ellen Pompeo permanece em Grey’s Anatomy após o adeus de Meredith

Existe Grey’s Anatomy sem Meredith Grey? Essa é a principal dúvida dos fãs do drama médico. Anteriormente, os representantes da ABC afirmaram que a série chegaria ao fim “quando Ellen Pompeo quisesse”.

“Grey’s Anatomy existirá enquanto a Ellen aceitar interpretar a Meredith Grey. Nós vamos deixá-la decidir”, comentou Karey Burke, a então presidente da ABC.

Porém, com a grande audiência das temporadas recentes, os executivos parecem ter mudado de ideia. A trama de Grey’s Anatomy, dessa forma, continua mesmo sem a protagonista titular.

Amando-a ou odiando-a, não há dúvidas que Meredith Grey foi essencial para o desenvolvimento de Grey’s Anatomy e a popularização da série.

É por isso que, após a despedida da atriz, a internet entrou em polvorosa. Afinal, é difícil imaginar o drama médico sem Ellen Pompeo no papel principal.

Para acalmar os ânimos dos fãs, Camilla Luddington – a intérprete de Jo – revelou que Ellen Pompeo continuará presente em Grey’s Anatomy mesmo após a despedida.

“Ela mesma disse que não vai deixar a série completamente. O Jesse (Williams, intérprete de Jackson Avery) vai e volta o tempo todo, até para dirigir episódios. Então, ela também vai voltar, seja como Meredith ou por trás das câmeras”, afirmou a atriz.

Vale lembrar que, mesmo deixando o papel de Meredith Grey, Ellen Pompeo ainda é uma das produtoras-executivas de Grey’s Anatomy.

Além disso, pelo menos até o final da 19ª temporada, Pompeo deve permanecer como a narradora do drama médico.

Atualmente, Grey’s Anatomy está em hiato. Após a exibição de “Thundestruck”, o 6º episódio da 19ª temporada, que foi ao ar em 10 de novembro, a série entrou de férias.

De acordo com o cronograma de lançamentos da ABC, Grey’s Anatomy retorna somente em fevereiro de 2023.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Grey’s Anatomy na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.