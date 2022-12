Mesmo com o sucesso de Recruta, Noah Centineo “se sente como um impostor”

Protagonizada por Noah Centineo, Recruta se tornou um verdadeiro hit na Netflix. A série de espionagem, na verdade, foi a primeira a destronar Wandinha no Top 10 da plataforma. No entanto, mesmo com o enorme sucesso da série, o astro ainda “se sente como um impostor”.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta.

Continua depois da publicidade

Além de Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) no papel principal, Recruta conta com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Revelamos abaixo porque, mesmo com o sucesso de Recruta, Noah Centineo ainda se sente como um impostor; confira!

Noah Centineo, de Recruta, sofre com a Síndrome de Impostor

Noah Centineo é, definitivamente, o principal galã da Netflix. O ator conquistou fãs no mundo inteiro – e deixou muita gente sem ar – com sua atuação na franquia Para Todos os Garotos que Já Amei, na qual interpreta o charmoso Peter Kavinsky.

O ator também está em outros sucessos românticos da Netflix, como os filmes O Date Perfeito e Sierra Burgess é uma Loser.

Mais recentemente, Noah Centineo decidiu trocar os filmes de romance por produções de ação, como o longa Adão Negro e a série Recruta.

A popularidade do ator, dessa forma, é inegável! No entanto, em uma entrevista recente, o astro afirmou “se sentir como um impostor”.

“Às vezes, você simplesmente não se sente legal. Acho que, independentemente de qualquer sucesso que você possa garantir, você sempre terá aqueles momentos em que se sente como um impostor”, comentou o ator em um papo com um site canadense.

Por outro lado, Noah Centineo afirmou ter encontrado maneiras para canalizar sua ansiedade de maneira positiva.

“Se sentir um pouco inseguro é normal, e eu sinto que é muito difícil fugir disso. O negócio é usar essa ansiedade como impulso. Com isso, você pode transformá-la em algo positivo”, explicou o astro.

Apesar da ansiedade de Noah Centineo, Recruta continua a fazer o maior sucesso na Netflix. Atualmente, a série garante a posição Número 5 no Top 10 da plataforma.

Na estreia, Recruta conseguiu superar Wandinha, mas eventualmente, foi ultrapassada pela produção de Tim Burton.

Até o fechamento dessa matéria, Recruta só perde para Emily em Paris, Alice in Borderland, Wandinha e Chiquititas no Top 10 brasileiro da Netflix.

Dado o enorme sucesso, tudo indica que a série será renovada para um segundo ano. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Recruta na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.