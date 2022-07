Metallica cala a boca de fã por causa de Stranger Things; veja o motivo

A quarta temporada de Stranger Things ajudou a popularizar ainda mais a música “Master of Puppets”, do Metallica.

No entanto, alguns fãs mais antigos da banda estão um pouco incomodados com isso. Vem sendo recorrente que algumas pessoas sejam chamadas de “falsos fãs” por terem conhecido a música apenas em Stranger Things.

Acontece que a própria banda acha que isso é uma idiotice. Isso se tornou mais evidente com uma postagem no TikTok.

Quando o Metallica postou na plataforma um vídeo de uma performance ao vivo de “Master of Puppets”, um internauta escreveu: “Sinto muito, Metallica, por todos os falsos fãs de Stranger Things, adoro vocês.”

Surpreendentemente, a banda não ficou calada diante desse comentário. Eles responderam: “Não se desculpe.”

“Todos são bem-vindos na Família Metallica. Se eles gostaram de ‘Master of Puppets’, é provável que encontrem muitas outras músicas.”

Eles acrescentaram: “Para a sua informação, todos são bem-vindos na Família Metallica. Seja você um fã há 40 horas ou 40 anos, todos nós compartilhamos um vínculo através da música.”

“Todos vocês começaram do marco zero em algum momento”, eles concluíram. Confira abaixo a postagem do Metallica no TikTok.

Stranger Things segue sendo sucesso da Netflix

A quarta temporada da série continua batendo recordes. Do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.