Mila Kunis não deixou Ashton Kutcher recusar That ’90s Show

Mila Kunis não deixou o marido Ashton Kutcher recusar o convite para retornarem a That ’90s Show, a série derivada de That ’70s Show, estrelada pela dupla entre os anos 1998-2006.

Segundo Kutcher, ela disse que nem um roteiro ruim impediria os dois de reprisarem os personagens Kelso e Jackie.

“[Ela] disse: ‘Sabe, devemos toda a nossa carreira a esse seriado. Não importa qual seja o roteiro, nós estamos fazendo isso’”, afirmou Kutcher em entrevista à revista Esquire.

Assim como na vida real, os personagens de Mila Kunis e Ashton Kutcher são casados na série.

That ’90s Show é a nova sitcom da Netflix

That ’90s Show é nostalgia pura

That ’90s Show, que funciona como continuação de That ’70s Show, permite que os fãs se reencontrem com os clássicos personagens da sitcom.

As estrelas da série original se reuniram na tela para a série spinoff de 10 episódios da Netflix, que acontece no verão de 1995 e segue a filha de Eric e Donna, Leia Forman (interpretada por Callie Haverda), enquanto ela descobre as peculiaridades de Point Place, Wisconsin, em uma visita aos avós, Kitty (Debra Jo Rupp) e Red (Kurtwood Smith).

Rupp, agora com 71 anos, e Smith, agora com 79, são estrelas recorrentes na nova série.

No elenco, Callie Haverda interpreta Leia Forman, filha de Eric Forman e Donna Pinciotti, e presumivelmente nomeada em homenagem a Leia Organa. Já Mace Coronel interpreta Jay Kelso, filho de Michael Kelso (Ashton Kutcher) e Jackie Burkhart (Mila Kunis).

Ashley Aufderheide interpreta Gwen, uma leal, mas rebelde, ‘Riot grrrl’ e é descrita como uma “potência pequena, mas nervosa”. Reyn Doi interpreta Ozzie, o melhor amigo de Gwen e abertamente gay, descrito como “incrivelmente honesto”.

Maxwell Acee Donovan interpreta Nate, o irmão mais velho de Gwen que é descrito como um “meio-ocidental alimentado com milho” e dirige uma minivan Dodge surrada.

Samantha Morelos interpreta Nikki, a namorada de Nate que vem de uma família de superempreendedores. Ela é descrita como inteligente e em voluntariado, mas tem uma veia rebelde.

Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp interpretam Red e Kitty Forman, os avós de Leia e os únicos membros do elenco principal que retornam de That ’70s Show.

Os astros do original, como Ashton Kutcher e Mila Kunis, também retornam aos seus papéis, exceto Danny Masterson, que foi acusado de estupro.

A primeira temporada de That ’90s Show está disponível na Netflix.

