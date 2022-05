Millie Bobby Brown imita Winona Ryder em entrevista; confira

Millie Bobby Brown e Winona Ryder, estrelas de Stranger Things, estão se preparando para a estreia da quarta temporada da série de sucesso da Netflix.

Na temporada de entrevistas para a divulgação dos lançamentos dos próximos episódios, Millie participou do The Tonight Show com Jimmy Fallon e pôde demonstrar aos espectadores a sua imitação perfeita de Winona, sua colega de elenco e veterana no ramo da atuação.

Em Stranger Things, Eleven (Brown) é uma jovem órfã, e Joyce (Ryder) têm se demonstrado como uma boa figura materna para ela desde a primeira temporada. A imitação de Millie mostra que, além da série, as atrizes também possuem laços fortes nos bastidores.

A imitação é uma brincadeira entre Millie Bobby Brown e Noah Schanapp, que interpreta o Will na série Stranger Things. Nesta brincadeira entre o elenco, Millie interpreta Joyce, a mãe de Will, em uma cena da primeira temporada, quando ela consegue ouvir o garoto no Mundo Invertido através do telefone e diz que irá encontrá-lo.

Confira o vídeo da entrevista logo abaixo:

A primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things chega dia 27 de maio ao catálogo da Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.