Millie Bobby Brown promete que Stranger Things 4 dará “muitas respostas”

Falta pouco para a estreia da quarta temporada de Stranger Things, e a estrela Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven/Onze na série da Netflix, está deixando os fãs ainda mais ansiosos desde sua última entrevista!

A estrela de 18 anos participou do The Tonight Show com Jimmy Fallon na última sexta-feira, 13 de maio, e comentou sobre o que os fãs podem aguardar da primeira pprte da quarta temporada de Stranger Things, que chega dia 27 de maio ao catálogo da Netflix.

“A parte principal e o slogan dessa história é que é o começo do fim. Nós realmente temos que nos aprofundar na origem [de Eleven] e como ela se tornou quem ela é com as pessoas ao seu redor, e como ganhou essa autonomia e se tornou essa mulher sozinha. Então este enredo desta temporada realmente se aprofunda nisso”, conta Millie.

Fallon perguntou se os fãs podem esperar respostas para os mistérios que já foram apresentados ao longo das temporadas passadas, e a estrela respondeu: “Definitivamente muitas respostas – muito choro, muita risada”.

Confira a entrevista logo abaixo:

“Millie Bobby Brown fala sobre a última temporada de Stranger Things, detalha a brincadeira que fez com Noah Schnapp e enfrenta Jimmy no desafio Fruit by the Foot.”, diz a descrição do vídeo.

Stranger Things 4 estreia dia 27 de maio na Netflix.