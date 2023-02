Mindhunter não vai voltar, confirma David Fincher

Mindhunter foi uma das séries mais aclamadas da Netflix. Apesar disso, depois da segunda temporada, o elenco foi liberado de seu contrato. Agora, o próprio David Fincher – produtor e diretor da série – confirmou que não veremos mais temporadas.

Ao falar com o veículo francês JDD, Fincher disse:

“Estou muito orgulhoso das duas primeiras temporadas. Mas é uma série particularmente cara e, aos olhos da Netflix, não atraímos um público grande o suficiente para justificar tal investimento”.

“Eu não os culpo. Eles assumiram riscos para lançar a série, me deram os meios para fazer o que eu sonhei com Mank e me permitiram me aventurar em novos caminhos com The Killer”.

Ator abre o jogo sobre cancelamento de Mindhunter

Mindhunter foi uma das séries mais aclamadas da Netflix, tendo duas temporadas. De forma inesperada, a série de David Fincher foi colocada em pausa indefinida.

Ao The Hollywood Reporter, o ator de Mindhunter e Matrix 4, Jonathan Groff, usou uma analogia com um time de basquete dos EUA para explicar a situação da série.

“É como o Chicago Bulls (de 1997-1998). Você quer mais uma temporada com ele ou quer fazer o que o diretor mandar? Se o diretor acredita que você deve parar, é melhor ir com ele. É assim que me sinto com David”, explicou Groff.

Mindhunter tem duas temporadas na Netflix.

