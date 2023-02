Mistério no Mar é renovada para sua 2ª temporada

O Prime Video renovou a série Mistério no Mar (The Rig) para sua 2ª temporada. A informação é do Deadline.

As filmagens começam em breve em Edinburgh, na Escócia, com Martin Compston (Line of Duty), Iain Glen (Game of Thrones), e Emily Hampshire (Schitt’s Creek) reprisando seus papéis principais.

A 1ª temporada estreou em janeiro e contou a história da plataforma de petróleo Kishorn Bravo, estacionada na costa escocesa, envolta em uma misteriosa névoa que corta todas as linhas de comunicação.

Já a 2ª temporada acompanhará a tripulação sobrevivente enquanto eles são retirados da plataforma de helicóptero e levados para um novo local, onde um novo perigo os aguarda. Eles devem enfrentar conspirações, conflitos e novas ameaças das profundezas do oceano.

Não há previsão de estreia para o novo ano de Mistério no Mar.

Sobre a série

A trama de Mistério no Mar gira em torno de um grupo de trabalhadores em uma remota plataforma de petróleo escocesa que deve retornar ao continente quando uma misteriosa névoa os envolve e os impedem de se comunicar com o mundo exterior. O perigo só aumenta quando uma força sobrenatural assume o controle e coloca os trabalhadores à beira da insanidade.

A série de suspense e ficção científica do Prime Video foi criada por David Macpherson e vem sendo comparada com atrações como The Terror e 1899, da Netflix.

A primeira temporada de Mistério no Mar conta com 6 episódios.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.