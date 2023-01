Modern Family quase foi totalmente diferente, revela livro sobre bastidores

A série Modern Family é uma sitcom de grande sucesso, que foi exibida entre 2009 e 2020. No entanto, o seriado quase foi totalmente diferente, segundo um livro sobre os bastidores.

Com uma narração oculta, a série oferece uma perspectiva honesta e muitas vezes hilária do cotidiano de uma família. O casal Phil e Claire deseja ter um relacionamento aberto com seus três filhos, mas com um adolescente que tenta amadurecer rápido demais, uma filha muito esperta para sua idade e um filho em crise, o desafio é bem grande”, diz a sinopse.

“Jay e a esposa criam o filho ao mesmo tempo que lidam com os problemas trazidos pela grande diferença de idade. As parceiras Mitchell e Cameron enfrentam novos desafios após a adoção de uma criança do Vietnã”, conclui a sinopse.

Estrelada por Julie Bowen, o elenco da série ainda inclui os astros Ty Burrell, Sarah Hyland, Eric Stonestreet, entre outros.

Revelamos abaixo o que poderia ter sido diferente na série Modern Family, comédia que teve 11 temporadas; confira (via Looper).

Título seria bem diferente

Conforme o livro de Marc Freeman, “Modern Family: The Untold Oral History of One of Television’s Groundbreaking Sitcoms”, era incerto quantas famílias estavam envolvidas na história, mesmo podendo ser até três.

Além disso, o título da série seria bem diferente, e quase foi My American Family. Porém, isso acabou sendo reformulado.

Entre outras ideias descartadas, Haley Dunphy estaria grávida na quinta temporada e não na 10ª temporada, e Claire teria outro filho na quarta temporada.

Vários outros atores também teriam sido escalados para a série, com Craig T. Nelson no papel de Jay, Lisa Kudrow e Leah Remini consideradas para viver Claire, e David Harbour como Phil.

Matt LeBlanc também foi procurado para integrar o elenco da série para interpretar Phil, mas acabou desistindo da oferta.

Modern Family está disponível no Star+.

