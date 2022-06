Momento da 8ª temporada de Lista Negra decepciona fãs; veja por quê

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) se tornou um enorme sucesso na plataforma. A série de mistério superou alguns dos maiores sucessos do streaming e garantiu uma posição invejável no Top 10 nacional. Quem já maratonou os novos episódios sabe que eles terminam com um momento realmente decepcionante.

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse de Lista Negra (The Blacklist) na Netflix.

Continua depois da publicidade

Lista Negra – também encontrada na Netflix sob o título original The Blacklist – é uma das séries policiais mais populares de todos os tempos. Lançada originalmente em 2016, ela é exibida pela emissora americana NBC.

Revelamos abaixo por que muitos fãs de Lista Negra (The Blacklist) ficaram decepcionados com o desfecho da 8ª temporada – confira e tome cuidado com os spoilers.

Morte no final de Lista Negra (The Blacklist) 8 deixou fãs revoltados

No final da 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist), Liz Keen é assassinada por um dos capangas do vilão Townsend.

O momento deixou fãs da série completamente chocados. Afinal de contas, Liz é uma das personagens mais importantes da produção.

Megan Boone interpretou Liz Keen por quase uma década, e a 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) marca sua despedida.

Para muitos fãs, a co-protagonista deveria ter morrido de forma diferente, já que seu desfecho não faz jus à importância da personagem.

“Não acreditei que eles realmente matariam a Liz… Ela morre assassinada com um tiro no coração, pelas mãos de um dos capangas do Townsend. É isso mesmo?”, comentou um fã da série.

Para muitos espectadores, a maneira como Lista Negra (The Blacklist) aborda a morte de Liz é um grande desrespeito à personagem.

“Isso sem falar naquela montagem exagerada e clichê de ‘Redrina’. Não! Esse é meu pior pesadelo”, criticou outro espectador.

Na 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist), Liz morre antes de se reconciliar com Red – algo que também desagradou os fãs da série.

“Não acredito que eles fizeram isso com a Liz. Ela não era minha personagem preferida, mas eu queria vê-la se reconciliando com o Red”, opinou um fã.

Dessa forma, Liz se despende sem descobrir a verdade sobre a identidade de Reddington, um dos mistérios mais interessantes de Lista Negra (The Blacklist).

Esperançosos, fãs também se perguntam: Liz morreu de verdade? Ou a personagem retornará na 9ª temporada? Ao que tudo indica, a saída de Megan Boone é definitiva. Afinal, a atriz “se despediu” de Liz em uma postagem nas redes sociais.

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) está na Netflix. A série já conta com uma 9ª temporada, e deve lançar em breve seu 10º ano.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.