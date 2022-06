Monstro de Stranger Things 4 foi criado de forma bem nojenta; veja

Introduzido na 4ª temporada de Stranger Things, Vecna é, de longe, o vilão mais assustador da série. Com uma origem misteriosa e terríveis planos para Eleven e seus amigos, o personagem já tira o sono de muitos assinantes da Netflix. Mas afinal: como Vecna foi criado? De acordo com os produtores de Stranger Things, o processo foi realmente nojento.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, indica a sinopse da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix..

Vale lembrar que a 4ª temporada de Stranger Things – devido à sua enorme extensão – foi dividida em duas partes. A primeira delas já está disponível na Netflix. A reta final, chega apenas no início de julho.

Enquanto isso, explicamos abaixo tudo que os fãs de Stranger Things precisam saber sobre a criação de Vecna na 4ª temporada; confira.

Criação de Vecna em Stranger Things envolveu muita vaselina

Em Stranger Things, a verdadeira origem de Vecna só é explicada no episódio final da 1ª parte da 4ª temporada.

Com revelações chocantes, a série também confirma o monstro como um dos principais antagonistas da temporada final – que também já foi encomendada pela plataforma.

Em Stranger Things 4, Vecna é bem diferente de monstros como o Demogorgon e o Devorador de Mentes. O personagem aparece como uma espécie de “cadáver vivo”, uma criatura humanoide viscosa e aterrorizante.

Para atingir em cheio a nostalgia dos anos 80, os Irmãos Duffer decidiram utilizar efeitos práticos para a criação de Vecna.

“Efeitos práticos são muito importantes para a nostalgia dos anos 80. Por isso, procuramos alguém com o talento do Barrie (Gower, o designer de próteses de Stranger Things) para criar esse visual”, comentou Amy Forsythe, a chefe do departamento de maquiagem da série.

Segundo Barrie Gower, Vecna é “o monstro mais humano de Stranger Things”. O objetivo do designer era “criar um personagem com quase 100% de efeitos práticos”.

O “figurino” de Vecna é formado de várias peças diferentes, que todos os dias, eram coladas à pele do intérprete.

Embora tenha sido bastante demorado, o processo permitiu que o ator de Vecna se movimentasse com mais liberdade.

Ao todo, o intérprete de Vecna – que tem sua identidade revelada no episódio final da 1ª parte de Stranger Things 4 – precisou passar de 6 a 7 horas por dia na cadeira de maquiagem.

“No momento das filmagens, o Vecna tem que parecer muito viscoso. Por isso, usamos produtos como vaselina”, explicou Barrie Gower.

A utilização de vaselina na caracterização do visual de monstros é um velho truque de Hollywood.

“Quanto mais lubrificante você coloca, mais realistas ficam os personagens. É um truque das antigas”, comentou Gustav Hoegen, um designer de animatrônicos.

A 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.