Morte chocante em Ozark já havia sido prenunciada na série

Contém spoilers

Os fãs se chocaram com a morte de Ruth nos últimos episódios de Ozark, popular série da Netflix. Mas, você percebeu que essa morte já havia sido prenunciada?

Isso acontece no episódio “The Cousin of Death”, cujo título também é muito importante. Em uma cena, Ruth aparece relembrando a sua infância com Wyatt enquanto a música “NY state of mind” toca em seus fones de ouvido.

Ela então encontra Killer Mike, com quem conversa por alguns momentos. Apesar de breve, essa conversa acaba sendo muito relevante.

Killer Mike diz para Ruth que ela “deveria pegar leve com o café”, ao que ela responde: “Eu? Eu nunca durmo.”

Isso se conecta com a letra da música “NY state of mind”, que diz: “Eu nunca durmo, porque o sono é primo da morte.”

Morte de Ruth já havia sido indicada

Isso pode não significar muito, mas se liga diretamente ao destino de Ruth em Ozark. Naquele momento, ela ainda estava obcecada por sua vingança contra Javi.

Mas após conseguir essa vingança, é como se a personagem se desse a liberdade de “descansar”. Mas é justamente esse sentimento de segurança que leva à sua morte.

Prenunciando a morte de Ruth, Ozark dava a entender que as coisas nunca poderiam terminar bem para a personagem.

Nem mesmo a sua “vitória” poderia impedi-la de ter um destino trágico em Ozark. Alguns fãs podem ficar insatisfeitos, mas é uma conclusão que, de certa forma, se encaixa com o resto da jornada da personagem.

Ozark está disponível na Netflix.