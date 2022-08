Ms. Marvel: Diretor quer presença de icônico personagem na 2ª temporada

O diretor de Ms. Marvel, Adil El Arbi, revelou que quer a presença de um icônico personagem dos quadrinhos na segunda temporada.

A série ainda não foi renovada pela Marvel Studios, no entanto, um dos cineastas já planeja algo para animar os fãs.

Em recente entrevista, El Arbi, também diretor do filme cancelado da Batgirl, revelou que quer introduzir Dentinho, o cachorro grande de Inumanos (via The Direct).

“Ela tem aquele cachorro grande. Se houver outra temporada ou um filme, o cachorro grande terá que ser um grande personagem”, disse ele.

A presença de Dentinho serviria para aproximar ainda mais os Inumanos no MCU, visto que agora, Kamala é uma Mutante.

Ms. Marvel está no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ conta a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel já estreou no Disney+, com novos episódios às quartas-feiras.

