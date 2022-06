Ms. Marvel é inspirada em animação do Homem-Aranha

Em entrevista com o The Direct, o diretor Adil El Arbi revelou que a série da Ms. Marvel é bastante inspirada em Homem-Aranha no Aranhaverso, uma animação de grande sucesso.

A série contará com um estilo semelhante a uma animação, algo que ainda não aconteceu em outros projetos da Marvel.

“Nós sempre quisemos traduzir a imaginação e os mundos de fantasia da personagem de uma maneira que fosse muito legal.”

“Foi aí que tivemos essa ideia de introduzir um aspecto de animação na série. Estávamos com um pouco de medo de que eles não nos permitissem fazer isso, já que era algo diferente das outras séries do MCU.”

“Então, fizemos uma apresentação inteira explicando por que isso era importante. Surpreendentemente, eles gostaram.”

“Também existe uma grande inspiração em Homem-Aranha no Aranhaverso, então temos que agradecer por terem nos permitido fazer isso.”

A série da Ms. Marvel chegará ao catálogo do Disney+ em 8 de junho de 2022.

