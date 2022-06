Ms. Marvel indica grande reviravolta para Kamala Khan

A mudança nos poderes de Kamala Khan gerou muita revolta dentre os fãs de Ms. Marvel. Mas parece que ela pode ser uma inumana afinal.

No segundo episódio da série, a heroína está treinando para controlar os poderes e trabalha com o melhor amigo, Bruno, para melhor entender as habilidades e o bracelete.

Eventualmente, Bruno menciona que os poderes de Kamala vêm de dentro dela e que o bracelete apenas “desbloqueou a parte super-humana”.

Nos quadrinhos, pessoas com poderes inumanos latentes somente ganham as habilidades depois de passarem por terrigênese, processo que os transforma em inumanos de fato.

Pode ser que o bracelete na série do Disney+ sirva esse propósito, mas nada foi confirmado por enquanto.

Ms. Marvel está no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ conta a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel já estreou no Disney+, com novos episódios às quartas-feiras.

