Ms. Marvel se torna a série mais bem avaliada do MCU

Ms. Marvel é, no momento, a série do MCU com a mais alta classificação no Rotten Tomatoes. A produção aparece com 95% de aprovação com a crítica, por enquanto.

Já a aprovação com o público é de 88%. É bastante positiva a recepção que Ms. Marvel vem tendo, superando até mesmo as outras séries do MCU.

Muitos elogiam o estilo criativo e divertido da série, assim como a atuação carismática de Iman Vellani como a personagem principal.

Nos quadrinhos, Kamala Khan, a Ms. Marvel, não é uma personagem tão antiga, mas rapidamente conquistou o carinho dos fãs.

Ms. Marvel está disponível no Disney+.

