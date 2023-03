Mudança em Daisy Jones & The Six cria furo de roteiro

Daisy Jones & The Six é a nova minissérie do Amazon Prime Video. Como diversas outras adaptações no Cinema e TV, ela realiza mudanças em relação ao material base. Uma dessas, contudo, já prejudica a série.

Daisy Jones & The Six é uma minissérie composta de 10 episódios. A produção do Prime Video é baseada no livro de mesmo nome da autora americana Taylor Jenkins Reid (Os Sete Maridos de Evelyn Hugo).

O elenco de Daisy Jones & The Six é liderado por Riley Keough como Daisy Jones, a protagonista titular. Muito famosa como a neta de Elvis Presley, Riley Keough está em séries como The Good Doctor e filmes como Mad Max: A Estrada da Fúria.

O galã Sam Claflin, mais conhecido por performances em filmes como Jogos Vorazes e séries como Peaky Blinders, vive Billy Dunne.

A atriz argentina-americana Camilla Morone, de Desejo de Matar e Valley Girl, interpreta Karen Sirko.

Já a atriz brasileira Nabiyah Be vive Simone Jackson. Nascida em Salvador, Be também é cantora e compositora. Ela é conhecida por papéis no filme Pantera Negra e nas peças off-Broadway Hadestown e School Girls.

Mostramos, abaixo, como uma mudança na série, em relação ao livro, cria um furo de roteiro.

O furo de roteiro de Daisy Jones & the Six

No segundo episódio de Daisy Jones & The Six, os membros da banda buscam decidir sobre um novo nome para a banda, uma vez que “os Dunne Brothers” não faz mais sentido.

Karen sugere The Six, porque há seis deles – os membros da banda mais Camila. Apesar da oposição inicial, visto que a banda é composta por apenas cinco membros, todos eles concordam com o nome. No entanto, suas justificativas são frágeis em comparação com o livro, no qual Os Seis é perfeitamente autoexplicativo.

Camila segue a banda para a Califórnia imediatamente em Daisy Jones & The Six na série do Prime Video, apesar de não fazê-lo até mais tarde no livro, por causa de sua falta de vontade de deixar seu emprego e família para seguir Billy em todo o país.

Como Pete não é tão participativo no livro em comparação com outros membros, faz sentido seu personagem ser eliminado, permitindo que a narrativa do programa de TV seja mais compacta.

No entanto, Camila é apenas parte da comitiva do grupo, não da banda, por isso, mesmo que o nome tecnicamente faça sentido, a explicação de Daisy Jones & The Six para sua contagem como a sexta pessoa não é convincente.

Uma maneira possível de Daisy Jones & The Six consertar o furo no enredo da banda é simplesmente adicionar outro membro futuramente. Isso poderia ser uma versão de Pete do livro, ou uma figura de fundo.

Você já pode assistir Daisy Jones & The Six no Prime Video. Saiba quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.