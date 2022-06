Muito assustador para crianças, episódio perdido de Vila Sésamo ressurge na web

Um episódio perdido de Vila Sésamo e muito assustador para crianças, ressurgiu na web depois de mais de 40 anos.

A cena reapareceu no Reddit de um arquivista anônimo, que compartilhou o episódio 847 da sétima temporada. A atriz Margaret Hamilton, reprisou seu papel como A Bruxa Malvada do Oeste de O Mágico de Oz (via AV Club).

O episódio exibido em 1976, é considerado pelos pais muito assustador, e nunca mais foi reprisado ou disponibilizado para ver. No entanto, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos arquivou e disponibilizou o episódio por anos.

A história segue a Bruxa Malvada de Hamilton enquanto ela procura por sua vassoura mágica perdida, que ela perdeu enquanto sobrevoava a Vila Sésamo.

A vassoura é encontrada por David, interpretado por Northern Calloway, e a Bruxa passa a aterrorizá-lo durante a maior parte do episódio depois que ele se recusa a devolvê-la.

O seriado infantil, além disso, está na HBO Max, abordando assuntos polêmicos.

Sobre Vila Sésamo

“Desde que foi ao ar em 1969 com adoráveis ​​Muppets, músicas memoráveis ​​e personagens cativantes, a premiada Vila Sésamo tem sido a série de televisão pré-escolar mais assistida no mundo. Big Bird, Elmo, Oscar the Grouch, Cookie Monster, Bert e Ernie são apenas alguns dos nomes conhecidos que educaram e divertiram milhões de espectadores em mais de 140 países”, diz o resumo.

“Com humor duradouro e esquetes que funcionam em muitos níveis, Vila Sésamo continua a oferecer uma sólida educação acadêmica e social na qual os pais confiam e as crianças adoram” continua o resumo.

Criada por Joan Ganz Conney, o seriado foi estrelado por Jim Henson, Frank Oz, Caroll Spinney, Jerry Nelson, Sonia Manzano, e muitos outros nomes.

Um filme com Anne Hathaway está sendo desenvolvido, mas não conta com uma data de lançamento.

