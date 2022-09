Muito conservada: Idade de personagem em Os Anéis de Poder vai surpreender os fãs

As idades dos personagens em O Senhor dos Anéis costuma surpreender os fãs da franquia e Os Anéis de Poder não é exceção. A atriz Cynthia Addai-Robinson falou sobre quantos anos acredita que sua personagem tem, a rainha regente de Númenor, Míriel.

Na trilogia O Senhor dos Anéis, Frodo já tem 50 anos quando deixa o Condado carregando o Um Anel. Já Aragorn, por exemplo, já tem 87 anos durante os eventos de As Duas Torres.

Frodo consegue se manter conservado por conta do Anel. Seu tio, Bilbo, por exemplo, deixa o Condado (após sua festa muito aguardada de aniversário) aos 111 anos.

Aragorn, por sua vez, é descendente dos Dúnedain, cuja linhagem pode ser traçada até Eärendil, ou até o elfo Fingolfin, um dos maiores nomes da Primeira Era.

Por tal razão, os moradores de Númenor – embora não todos – conseguem também alcançar idade avançada e a rainha Míriel não é exceção.

A idade da rainha Míriel

A atriz Cynthia Addai-Robinson conversou com o Looper e foi questionada justamente sobre a idade da personagem, se ela ainda é jovem, ou se já está em idade mais avançada durante os eventos de Os Anéis de Poder.

“A idade nunca é declarada abertamente. Eu não acredito que você vai ouvir uma referência específica para a idade de alguém na história. Com o tempo de vida númenoriano, você pode chegar a 200 anos. Eu quero dizer que ela está em seus 80 anos”, respondeu a atriz.

“Eu não quero falar muito sobre idade em relação a outros personagens porque as coisas podem ficar um pouco complicadas com a compressão do tempo e coisas que eles tiveram que fazer”, acrescentou Addai-Robinson.

Em todo caso, é seguro dizer que Míriel, embora não tenha a idade específica revelada, é muito mais velha do que parece.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

