Mulher-Hulk: Atriz fala diferenças da vilã entre HQs e série

A atriz da vilã Titania em Mulher-Hulk, Jameela Jamil, revelou o quão diferente a personagem é dos quadrinhos para a série.

Nova aposta da Marvel para o Disney+, a série vai introduzir a prima de Bruce Banner, o Hulk, Jennifer Walters, ao universo dos heróis. Recentemente, um novo trailer foi revelado.

Além disso, vai trazer sua vilã principal, Titania, interpretada por Jamil. A estrela do programa disse que a personagem será bem diferente das HQs (via ScreenRant).

“Não estamos contando a versão em quadrinhos de Titania. O que eu espero que um dia eu consiga fazer, porque eu também amo muito isso. Sua história de fundo, eu acho, é uma das mais legais de toda a história. MCU”, disse ela.

A Marvel está apresentando uma nova versão da vilã, pensada por Jessica Gao, a roteirista principal da série. A atriz aponta um tom mais leve e bobo de sua personagem.

“Mas estamos contando uma nova versão de Titania, inventada no cérebro de Jessica Gao. É muito moderno, fresco, bobo e engraçado, mas ainda com a linha de fundo da insegurança de Titania sendo o centro de todos os seus problemas com a Mulher-Hulk”, comentou.

Mulher-Hulk chega ao Disney+

A série terá a introdução ao MCU de Jennifer Walters, que se torna a Mulher-Hulk, sendo interpretada por Tatiana Maslany.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Professor Hulk e Tim Roth como o Abominável, um vilão que apareceu em O Incrível Hulk e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

No dia 31, Andor, série derivada de Star Wars, será lançada. Com isso, do episódio três até o final, as duas séries terão novos capítulos no mesmo dia, semelhante ao caso de Kenobi e Ms.Marvel.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 17 de agosto.

