Mulher-Hulk: Atriz revela nervosismo ao ser escalada no papel principal

A atriz Tatiana Maslany revelou nervosismo ao ser escalada no papel principal na série Mulher-Hulk.

Em recente entrevista, a atriz revelou que não sabia quem estava presente em sua primeira audição, feita por vídeo chamada.

No entanto, ela comentou que conversou com Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, após conseguir o papel (via The Direct).

“Esta audição foi a primeira, e foi feita por vídeo chamada, então eu nem sabia quem estava presente. Mas eu me encontrei com Kevin Feige depois que fui escalada, e consegui sentar e conversar com ele”, disse.

Maslany relembrou o nervosismo que sentiu, pois estava entrando em um grande projeto no universo de super-heróis.

“Fiquei nervosa em entrar em um mundo como esse porque valorizo o caráter acima de tudo, e simplesmente não sabia o quanto isso existiria em projetos maiores”, disse ela. “Mas, quando li o roteiro, tive uma visão tão inesperada de uma história de super-herói.”

Chegou o momento da Mulher-Hulk no Disney+

O foco do Universo Cinematográfico Marvel em Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) está mudando na Fase 4.

Apresentar a Mulher-Hulk através de uma série é uma das grandes apostas da Marvel Studios, criada em 1980 por Stan Lee e John Buscema, a personagem se popularizou por sua quebra de quarta parede.

Na série, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é uma advogada bem-sucedida e durona que vive uma vida comum e tranquila até sofrer um grave acidente.

Para se recuperar, ela recebe uma transfusão de sangue de seu primo, o cientista e super-herói Bruce Banner (Mark Ruffalo). Nesse procedimento, ele acaba transferindo também o DNA do Hulk para Jennifer. A partir disso, sua vida muda completamente enquanto ela se transforma na versão feminina do Hulk.

Agora, a advogada precisa aprender a controlar seus novos e intensos poderes e, mesmo contra sua vontade, se torna uma heroína popular, além disso, a protagonista recebe uma inesperada promoção no trabalho: ela é encarregada de comandar a divisão de leis super-humanas, além da obrigação de enfrentar vilões como Abominável (Tim Roth) e Titania (Jameela Jamil).

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis será lançada em 17 de agosto no Disney+.

