Mulher-Hulk: Atriz revela que série mudou sua vida

A atriz Jameela Jamil, que vai viver a vilã Titania em Mulher-Hulk, revelou que a série mudou sua vida para sempre.

Nova aposta da Marvel, a série vai introduzir Jennifer Walters como Mulher-Hulk ao MCU, bem como Titania, sua principal adversária.

Continua depois da publicidade

Jamil, recentemente revelou que por conta da série, conseguiu vencer um distúrbio alimentar. Além disso, em entrevista, a atriz comentou que fez 90% de suas acrobacias, mas não sabe se isso vai para o corte final (via The Direct).

“Pela primeira vez, eles me fizeram sentir forte e poderosa. E eu fiz 90% das minhas próprias acrobacias. Eu não sei quanto disso realmente entrou no corte final, porque notoriamente com a Marvel, há muito que eles podem realmente trazer para dentro do contexto da série”, disse ela.

A estrela ainda revela que a transformação foi para melhor, e ela conseguiu ter mais confiança e se sentir melhor em relação ao seu corpo;

“Mas eu me transformei e a maneira como estou, mudou minha vida, minha confiança, e a maneira como me sinto em relação ao meu corpo”, revelou a atriz.

Mulher-Hulk chega ao Disney+

A série terá a introdução ao MCU de Jennifer Walters, que se torna a Mulher-Hulk, sendo interpretada por Tatiana Maslany.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Professor Hulk e Tim Roth como o Abominável, um vilão que apareceu em O Incrível Hulk e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

No dia 31, Andor, série derivada de Star Wars, será lançada. Com isso, do episódio três até o final, as duas séries terão novos capítulos no mesmo dia, semelhante ao caso de Kenobi e Ms.Marvel.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 17 de agosto.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.