Mulher-Hulk desvenda mistério sobre Capitão América

A série Mulher-Hulk já estreou no Disney+, e finalmente desvendou o mistério do Capitão América. Ele morreu virgem?

Um debate entre os fãs da Marvel por anos chegou ao fim, pois a questão foi respondida por Jennifer Walters em uma cena pós-créditos do primeiro episódio.

Jen está no bar bebendo com Bruce (Mark Ruffalo) e está bêbada e muito triste por Steve Rogers ter morrido virgem. No entanto, não foi isso que aconteceu.

Banner revela que Steve não era realmente virgem. De acordo com Bruce, Steve perdeu a virgindade em 1942 com uma garota em uma turnê. Jennifer acaba ficando surpresa.

Nos momentos finais, ela sorri e acaba gritando que o Capitão América realmente fez aquilo, com o episódio cortando antes do xingamento ser finalizado.

Escritora de Mulher-Hulk está feliz por ter sido rejeitada no MCU

A escritora de Mulher-Hulk, Jessica Gao, revelou estar feliz após ter sido rejeitada pela Marvel em projetos anteriores.

Gao revelou ter sido rejeitada pelo estúdio três vezes, e acabou persistindo em uma quarta vez, conseguindo um novo projeto que é Mulher-Hulk (via The Direct).

“Para mim, quero dizer, eu estava exultante, porque era um trabalho dos sonhos, mas também, eu tinha sido rejeitado pela Marvel três vezes em projetos anteriores. Então eu fiquei tipo: ‘Acho que a quarta vez é o charme.’”, disse ela.

A roteirista não parece tão abalada e triste, pois foi escalada para escrever Mulher-Hulk. Para Gao, foi o projeto certo, e ela está feliz em ter sido rejeitada várias vezes.

“Foi o projeto certo. Estou feliz que eles me rejeitaram tantas vezes”, comentou Gao.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis está disponível no Disney+.

