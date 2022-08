Mulher-Hulk é adiada no Disney+; veja a nova data

Faltando menos de um mês para a estreia de Mulher-Hulk, o Disney+ revelou que a série não chegará na data programada.

A nova aposta da Marvel, Mulher-Hulk vai introduzir a prima de Bruce Banner, Jennifer Walters, ao universo do estúdio.

A Marvel Studios anunciou que Mulher-Hulk está recebendo um novo plano de lançamento semanal e data de estreia.

Originalmente programada para chegar em 17 de agosto, a série do MCU agora estreará em 18 de agosto, com novos episódios sendo exibidos às quintas-feiras no Disney+. Confira abaixo o vídeo do anúncio.

Mulher-Hulk chega ao Disney+

A série terá a introdução ao MCU de Jennifer Walters, que se torna a Mulher-Hulk, sendo interpretada por Tatiana Maslany.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Professor Hulk e Tim Roth como o Abominável, um vilão que apareceu em O Incrível Hulk e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

No dia 31, Andor, série derivada de Star Wars, será lançada. Com isso, do episódio três até o final, as duas séries terão novos capítulos no mesmo dia, semelhante ao caso de Kenobi e Ms.Marvel.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 18 de agosto.

