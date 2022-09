Mulher-Hulk: Easter egg traz vilã obscura ao MCU

O episódio desta semana de Mulher-Hulk pode não ter trazido Charlie Cox ao MCU, mas tivemos a aparição de um mutante e uma vilã obscura da Marvel.

Enquanto Jen está distante do escritório sendo madrinha no casamento de uma amiga, suas amigas Nikki e Mallory ficam pra trás e precisam ajudar o Sr. Imortal. O personagem é mutante nos quadrinhos, e tem a habilidade de se trazer de volta a vida, poder que o fez fingir sua própria morte para sair de casamentos fracassados.

Continua depois da publicidade

O problema acontece quando todos os seus cônjuges acabam descobrindo a verdade e se unindo contra ele. Porém, uma de suas ex-mulheres é citada, mas não aparece no episódio. A personagem é a Baronesa Cromwell, e tem uma longa história no universo Marvel.

Conhecida por muitos nomes, a Baronesa Cromwell não é querida por muitas pessoas, ainda mais por alguém que evita conflitos como o Sr. Imortal. A personagem é Lily Cromwell, também chamada de Baronesa Sangue.

Nos quadrinhos a personagem nasceu humana, mas seu pai, Dr. Jacob Cromwell, a arrastou para um mundo de sangue e vampiros. Sob ordens do Dracula, o doutor reviveu o Barão Sangue, que matou o pai e a irmã da baronesa antes de transformar Lily em uma vampira.

Após isso ela se tornou devota à Dracula, fundando um culto em honra do Barão Sangue enquanto buscava o Santo Graal. A personagem já possuía atributos de vampiro com força, velocidade e cura avançados. Mas ao consumir o conteúdo do Santo Graal, ela também ficou imune à suas fraquezas, como a luz do sol.

Essa referência obscura é só uma linha de roteiro no episódio mais recente de Mulher-Hulk, mas com a entrada do Blade no MCU, podemos muito bem ver a Baronesa no futuro.

Saiba mais sobre a série da Mulher-Hulk

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, o Hulk.

Diferente do que inicialmente acontecia com Bruce Banner, Jennifer Walters consegue manter o controle da sua personalidade quando se transforma na Mulher-Hulk.

Isso permite que ela continue trabalhando como advogada. Embora muita gente não a conheça, a Mulher-Hulk é uma clássica personagem dos quadrinhos da Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis tem episódios novos toda quarta-feira no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira