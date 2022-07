Mulher-Hulk: Heroína tem visual detalhado em nova imagem; veja

A Marvel divulgou uma nova imagem de Mulher-Hulk, mostrando com mais detalhes o visual da heroína.

Interpretada por Tatiana Maslany, a nova aposta do MCU vai se concentrar na origem da advogada Jennifer Walters como Mulher-Hulk.

Após reclamações do CGI no primeiro trailer, o estúdio revelou uma nova foto, com um visual melhorado da personagem principal (via CBR).

Recentemente, a diretora Kat Coiro abordou sobre os efeitos visuais da série, e comparou o CGI de Mulher-Hulk a Thanos. Na nova imagem, o cabelo tingido de verde parece mais natural do que no trailer.

Veja a imagem, abaixo.

She-Hulk chegará ao Disney+

A série terá a introdução ao MCU de Jennifer Walters, que se torna a Mulher-Hulk, sendo interpretada por Tatiana Maslany.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Professor Hulk e Tim Roth como o Abominável, um vilão que apareceu em O Incrível Hulk e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 17 de agosto.

