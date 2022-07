Mulher-Hulk: Nova heroína do MCU é destaque em imagem

A nova heroína que será introduzida ao MCU, a Mulher-Hulk, é destaque em uma nova imagem da série.

A Empire divulgou uma imagem mostrando a heroína e prima de Bruce Banner de vestido, no que parece estar chegando a um evento importante.

Tatiana Maslany, que irá interpretar a protagonista da série, falou sobre como sua personagem se opõe ou defende outros, enquanto mantém sua carreira como advogada.

“Ela está em uma carreira dominada por homens e incrivelmente cruel e hierárquica”, explica Maslany. “Quando ela está liderando esta empresa sobre-humana, temos alguns personagens realmente divertidos que ela defende ou se opõe. E isso traz essa visão realmente absurdamente legal.”

Trazendo pela primeira vez a Mulher-Hulk ao MCU, a série ainda pode fazer com que um importante herói da editora faça sua primeira aparição neste universo.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre Mulher-Hulk

A Marvel encomendou 10 episódios para a série, que terá direção de Kat Coiro e Anu Valia. Jessica Gao assina o roteiro.

Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Renée Elise Goldsberry, Jameela Jamil e Ginger Gonzaga formam o elenco principal. Griffin Matthews foi o último ator a ser escalado.

”A nova série de comédia vê Bruce Banner ajudar sua prima, Jennifer Walters, quando ela precisa de uma transfusão de sangue de emergência, e adivinha? Ela também recebe seus poderes”, diz a sinopse.

“Tatiana Maslany interpretará Jennifer, uma advogada especializada em casos jurídicos sobre-humanos. Mark Ruffalo está de volta como Hulk ao lado de Tim Roth, que retorna ao papel do Abominável”, continua a sinopse.

Mulher-Hulk estreia no catálogo brasileiro do Disney+ em 17 de agosto, com episódios semanais até 12 de outubro. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

