Mulher-Hulk: Novo Capitão América faz elogio à série

O astro do MCU, Anthony Mackie elogiou Mulher-Hulk por ser diferente de outros projetos do estúdio. A série protagonizando a prima de Bruce Banner realmente foi para um novo lado do Universo Marvel, focando em ser um drama jurídico focado na identidade da personagem, sem muitas cenas de ação por enquanto.

Enquanto Mulher-Hulk é a oitava série do MCU no Disney+, Mackie fez parte do elenco de uma das primeiras, Falcão e o Soldado Invernal. A série que colocou o personagem Sam Wilson lutando com a responsabilidade de ser o Capitão América, após Steve Rogers lhe passar o escudo.

Só no final da temporada que Sam realmente vestiu o manto do Capitão, reconhecendo que precisaria ser uma versão própria do herói separada de Steve. O filme Capitão América 4 deve se aprofundar nessa jornada.

Em uma entrevista ao IMDb, Mackie foi perguntado sobre seu trabalho no MCU e sua opinião sobre as produções mais recentes do estúdio. O ator citou Mulher-Hulk especificamente, veja o que ele disse:

“Mulher-Hulk é incrível, sendo a última série que está saindo no Disney+. Você sabe, é simplesmente diferente do normal. Você pode ver a Marvel dando oportunidade para os roteiristas abrirem suas asas e olhar para o universo Marvel de uma forma diferente.”

A liberdade da produção já foi reconhecida por seus roteiristas, e a diferença da série com outras do MCU também é um sentimento que os fãs compartilham. Mulher-Hulk certamente tem um tom mais leve e irreverente comparada com as outras séries da Marvel na Disney+. Focando menos nas batalhas e mais em cenas divertidas no tribunal.

Saiba mais sobre a série da Mulher-Hulk

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, o Hulk.

Diferente do que inicialmente acontecia com Bruce Banner, Jennifer Walters consegue manter o controle da sua personalidade quando se transforma na Mulher-Hulk.

Isso permite que ela continue trabalhando como advogada. Embora muita gente não a conheça, a Mulher-Hulk é uma clássica personagem dos quadrinhos da Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis tem episódios novos toda quarta-feira no Disney+.

