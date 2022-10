Mulher-Hulk pode ter iniciado a chegada de Galactus ao MCU

O final de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, pode ter começado a preparar a chegada de Galactus e do Surfista Prateado no MCU.

Enquanto os X-Men e o Quarteto Fantástico se aproximam lentamente do Universo Marvel nos cinemas, os planos para Galactus e seu arauto ainda estão incertos. Porém, existem pistas de que o vilão que é uma das maiores ameaças da Marvel, está chegando às telas.

A chegada de Skaar, o filho do Hulk, no 9º episódio de Mulher-Hulk pode ter sido o primeiro passo na introdução do Devorador de Planetas.

Aparentemente, a missão de buscar seu filho no planeta Sakaar foi o motivo da misteriosa viagem de Bruce Banner ao espaço durante a série. Mas os motivos dele ter trazido Skaar para a terra não são explicados, mas os quadrinhos sugerem que o culpado pode ser Galactus.

Nas revistas, a entidade cósmica devoradora de mundos destruiu e consumiu Sakaar, o que forçou o filho do Gigante Esmeralda à deixar seu planeta natal e viajar até a Terra.

Galactus é a explicação perfeita para surpresa no final de Mulher-Hulk

A introdução de Skaar pode ser explicada com o Hulk tendo gerado um filho secretamente enquanto estava aprisionado em Sakaar. Por alguma razão que ainda não soubemos, o Gigante Esmeralda teve que voltar ao planeta para encontrar seu filho.

Talvez a melhor resposta para esta questão seja justamente Galactus consumindo Sakaar, essa seria a justificativa perfeita para o Hulk ter que voltar ao planeta após anos sem fazer parte da vida de seu filho. O garoto não tem mais lugar para ir, pois seu lar foi devorado.

Mesmo que não o envolvimento de Galactus não tenha sido citado, esse certamente pode ser o primeiro passo de sua chegada. E se realmente for, pode até fazer parte do planejamento para filmes posteriores à Saga do Infinito.

Assim como Thanos, que apareceu lentamente, o Devorador de Mundos é um vilão importante o suficiente para ter o mesmo tratamento. Reconhecer a existência dele não o dá motivos imediatos de vir para a Terra junto de seu arauto, o Surfista Prateado. Isso pode ser um planejamento para o futuro do MCU.

Se considerarmos a importância de Galactus como vilão, e do Surfista como herói após se rebelar contra seu mestre, a chegada de Skaar pode ter um peso enorme na Marvel.

Nos resta esperar para descobrir se o estúdio realmente está trazendo um de seus vilões cósmicos mais icônicos para as telonas.

Mulher-Hulk está disponível na Disney+.

