Mulher-Hulk: Por que o uniforme do Demolidor é amarelo na série

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis está chegando ao Disney+ e, além da heroína titular, trará alguns outros heróis e vilões da Marvel. Dentre eles está o Demolidor, que ganhará um novo uniforme.

Conforme revelado em imagens e no trailer da série, o traje de Matt Murdock no seriado do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) terá partes amarelas.

Continua depois da publicidade

Isso é bem diferente da forma como estamos acostumados a vê-lo nas obras me live-action, seja no filme com Ben Affleck, ou na série da Netflix com Charlie Cox.

Esse esquema de cores, no entanto, não é novidade e, de fato, é mais próximo da maneira como o herói apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel.

Dito isso, veremos agora por que o Demolidor tem um traje amarelo em Mulher-Hulk e, para isso, vamos mergulhar um pouco na história do personagem nas HQs.

Origem do traje amarelo do Demolidor

Em Demolidor #1, publicado em abril de 1964, Bill Everett desenhou o traje usando principalmente amarelo em vez do esperado vermelho.

As partes vermelhas do traje geralmente apareciam pretas no próprio quadrinho. Havia um “D” no centro do peito, que acaba se tornando o logotipo dos dois “D” que os fãs conhecem.

Além disso, o jovem Matt Murdock fez isso com “camisas velhas” tiradas de um baú. As primeiras edições de Demolidor passaram por muitas equipes criativas, às vezes por mês, até que o traje vermelho clássico estreou na edição #7, em novembro daquele ano.

O toque de Frank Miller no personagem apagou silenciosamente o traje amarelo, no entanto, artistas subsequentes o trouxeram de volta de tempos em tempos.

Dado o compromisso da Marvel Studios em levar os personagens às raízes dos quadrinhos, faz sentido que eles voltem a esse visual, mesmo que brevemente. Por razões de conforto e orçamento, também faz sentido que Demolidor prefira usar as roupas pretas regulares e a máscara como sua fantasia.

Ainda assim, a Marvel Studios gosta de colocar seus heróis em trajes extravagantes, e o amarelo e vermelho é o mais extravagante do passado do Demolidor.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 18 de agosto.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.