Mulher-Hulk prepara o terreno para estreia de Blade no MCU

Uma das estreias mais aguardadas das próximas fases do MCU é a de Blade – O Caçador de Vampiros. Interpretado por Mahershala Ali, o personagem já foi referenciado em algumas produções da Marvel, como Eternos e, mais recentemente, Mulher-Hulk. O 7º episódio da série começa a preparar o terreno para o reboot do Daywalker no multiverso.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no MCU.

Protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), a série conta também com Mark Ruffalo (Vingadores: Ultimato), Tim Roth (O Incrível Hulk), Ginger Gonzaga (Space Force), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (Legendary) no elenco.

Revelamos abaixo como o 7º episódio de Mulher-Hulk faz referência à estreia de Blade no MCU; confira.

Como Mulher-Hulk prepara a estreia de Blade no MCU?

No 7º episódio de Mulher-Hulk, Jennifer Walters vai para um retiro silencioso. Acompanhada por Emil Blonsky, o Abominação, a advogada conhece vários vilões das HQs da Marvel.

Entre esses personagens, destacam-se o Porco-Espinho, o Homem-Touro e o El Aquilla – além do “possível vampiro” Saracen.

Durante uma terapia de grupo, a série explica que Saracen “acredita ser um vampiro”. Mulher-Hulk não confirma o status morto-vivo desse cara gótico, mas de acordo com a trama do episódio, ele gosta mesmo de beber sangue.

O vampiro Saracen, para quem não conhece, conta com uma rica história nos quadrinhos da Marvel. Como a maioria das criaturas noturnas das HQs, ele também compartilha importantes conexões com Blade.

Antes de mais nada, é importante lembrar que, a versão de Saracen que aparece no MCU não é o mercenário que enfrenta o Justiceiro nas HQs da Marvel.

O Saracen do MCU, na verdade, é baseado em um vampiro homônimo, que aparece pela primeira vez em 1999, na HQ Blade: Vampire Hunter #1.

Nos quadrinhos da Marvel, Saracen é um dos vampiros mais velhos da Terra. O personagem faz parte do grupo Os Antigos, que também conta com Nosferatu e outras criaturas sanguinárias.

Nascido no Império Romano, Saracen também é conhecido por invocar demônios e enfrentar grandes heróis da Marvel.

Com Saracen, Mulher-Hulk começa a introduzir o conceito de “vampirismo” no MCU, e a partir daí, abrir caminho para a chegada de Blade.

Além disso, a introdução de Saracen não é a única referência aos vampiros em Mulher-Hulk. No 6º episódio, o Sr. Imortal afirma que viveu um antigo relacionamento com a Baronesa Cromwell.

A personagem não aparece na série, mas ao que tudo indica, ela é Lily Cromwell, uma notória vampira também conhecida como Baronesa Sangue.

O filme solo de Blade, protagonizado por Mahershala Ali, tem previsão de estreia para 3 de novembro de 2023. Os episódios de Mulher-Hulk são lançados semanalmente no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.