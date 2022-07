Mulher-Hulk: Saiba quando os três primeiros episódios serão lançados

A série Mulher-Hulk está quase estreando, e o Disney+ revelou a data de lançamento dos três primeiros episódios.

Uma das apostas da Marvel no ano, a série estrelada por Tatiana Maslany será lançada em agosto. O streaming revelou que os primeiros episódios serão lançados nos dias 17, 24 e 31 (via The Direct).

No dia 31, Andor, série derivada de Star Wars, será lançada. Com isso, do episódio três até o final, as duas séries terão novos capítulos no mesmo dia.

Nove episódios foram encomendados pela plataforma, e com lançamentos semanais, a série vai durar até o dia 5 de outubro.

Recentemente, Maslany compartilhou alguns detalhes sobre sua personagem, e revelou o quão forte é a heroína na série.

She-Hulk chegará ao Disney+

A série terá a introdução ao MCU de Jennifer Walters, que se torna a Mulher-Hulk, sendo interpretada por Tatiana Maslany.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Professor Hulk e Tim Roth como o Abominável, um vilão que apareceu em O Incrível Hulk e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 17 de agosto.

