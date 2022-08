Mulher-Hulk secretamente continua Guerra Civil no MCU

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao Disney+ e secretamente dá continuidade aos eventos de Capitão América: Guerra Civil.

A princípio, o mundo aceitou os Vingadores como uma força para o bem. Em parte, porque eles tinham um sistema claro de prestação de contas. a Iniciativa Vingadores foi fundada por Nick Fury, afinal, e foi oficialmente administrada sob os auspícios da SHIELD.

Mas isso mudou depois de Capitão América: O Soldado Invernal, quando um membro dos Vingadores – Capitão América – derrubou a organização, que havia sido corrompida.

Nos dois anos seguintes, os Heróis Mais Poderosos da Terra foram independentes e irresponsáveis. Eles cometeram erros, com o Hulk furioso em Johanesburgo e com Sokovia devastada durante uma batalha com Ultron, uma inteligência artificial criada por membros dos Vingadores.

Isso levou à aprovação dos Acordos de Sokovia, regulamentos que tentaram impor um sistema de responsabilidade aos Vingadores. Os resultados foram cataclísmicos, com os Vingadores se separando.

Os Acordos de Sokovia parecem ter ficado em segundo plano após o estalo de Thanos. Ninguém se importou em prender Steve Rogers depois que metade das criaturas vivas do universo desapareceu em um instante. Mas os Acordos de Sokovia ainda existem na Fase 4 , e agora Mulher-Hulk continua essa história.

Embora seja verdade que o MCU ainda não tenha divulgado oficialmente os Acordos de Sokovia na Fase 4, houve pistas sutis que configuram seus executores nos EUA.

Tanto o Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa quanto Ms. Marvel indicaram que esse mandato foi expandido, no entanto, e que o Controle de Danos agora possui poderes de execução direcionados diretamente aos super-humanos.

No filme do Cabeça de Teia, o Departamento de Controle de Danos foi concebido como a agência federal encarregada de investigar o vigilantismo adolescente do Homem-Aranha.

Os agentes de Controle de Danos tinham poderes de prisão e investigação, e eram claramente capazes de levar casos ao tribunal, processando super-humanos que haviam infringido a lei.

Fase 4 continua trabalhando os Acordos de Sokovia

Os poderes expandidos desse departamento foram confirmados em Ms. Marvel, quando Kamala Khan se viu fugindo deles depois que ela usou seus poderes pela primeira vez em público.

No quarto episódio de Ms. Marvel vemos que o departamento mantém uma prisão de segurança máxima. A conclusão mais razoável é que o Controle de Danos é agora o grupo responsável pelo policiamento dos Acordos de Sokovia nos Estados Unidos.

Mulher-Hulk sugeriu sutilmente que a série do Disney+ continuará a narrativa iniciada em Capitão América: Guerra Civil .

Enquanto a maior parte da atenção estava focada na revelação de que o Capitão América não é virgem, um dos comentários mais interessantes foi um lembrete de Bruce Banner da briga entre Steve Rogers e Tony Stark. Isso serve como um lembrete do conflito, prenunciando o retorno dos Acordos de Sokovia.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis é exibido pelo Disney+, com novos episódios lançados às quintas-feiras.

