Mulher-Hulk: Série pode mudar o Demolidor para sempre

A série Mulher-Hulk está prestes a fazer uma mudança significativa no Demolidor para sempre.

A roteirista e criadora da série, Jessica Gao, revelou que a presença do Demônio de Hell’s Kitchen não será tão sombria quanto na série da Netflix.

Em entrevista ao The Direct, Gao abordou sobre como a equipe lidou com o personagem de Charlie Cox para sua aparição com outros heróis do MCU.

“O que foi tão divertido em trazer ele [Charlie Cox] e o Demolidor para o nosso mundo é que as pessoas já viram um Demolidor que é muito dramático, um pouco pesado, muito sombrio, taciturno”, disse ela.

“Nós trazemos os personagens para o nosso mundo e eles jogam no tom de Mulher-Hulk. Eles [a Marvel] têm que explorar um lado mais leve desse personagem”, comentou Gao.

Charlie Cox como Matt Murdock em Demolidor.

Roteirista diz qual herói a Marvel barrou

A roteirista de Mulher-Hulk, Jessica Gao, revelou que a Marvel barrou alguns personagens na série, e um herói bem específico.

Em entrevista, Gao comentou sobre os diversos personagens que gostariam de usar. No entanto, envolvia uma questão de direitos, ou que a Marvel possuía planos e barrou.

A escritora ainda disse que a sala de roteiristas contava com muitos fãs do Homem-Aranha. Mas, os direitos do personagem com a Sony não permitiram o Cabeça de Teia de aparecer na série (via ScreenRant).

“Havia muitos personagens que eram dos quadrinhos que não podíamos usar por causa de uma questão de direitos, ou havia algumas vezes em que era porque a Marvel… tudo o que eles diziam era que tinham outros planos”, disse ela.

“O único personagem do MCU que realmente chateou muitos escritores em nossa sala que não pudemos usar foi o Homem-Aranha e qualquer um envolvido – como no universo do Homem-Aranha. Porque tínhamos tantos fãs do Homem-Aranha na sala”, revelou.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ em 18 de agosto.

