Mulher-Hulk tem o melhor final de temporada do MCU? Fãs respondem

Contém Spoiler

O final da 1ª temporada de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis mal chegou na Disney+ e os fãs já estão torcendo pela renovação.

O último episódio foi hilário e levou a quebra da 4ª parede para um novo nível, além de ter várias participações especiais e revelações de personagens.

Continua depois da publicidade

Nem é necessário dizer que a repercussão com os fãs foi extremamente positiva, com muitos usando o Twitter para deixar claro que o final de Mulher-Hulk foi o melhor entre as séries da Marvel no Disney+.

Agora nos resta torcer que a repercussão positiva nos permita ver muito mais de Jennifer Walters no futuro do MCU, e até em mais temporadas de sua própria série.

Veja as reações do Twitter:

A opinião dos fãs

Um fã comentou: “O final de Mulher-Hulk é o melhor episódio da Marvel no Disney+ até agora.”

“Sim, Mulher-Hulk é a melhor série do Disney+ até agora por algumas centenas de milhas. Final absolutamente perfeito. É assim que se aterrissa pessoal.” Disse outro fã.

Um fã disse: “Meu. Deus. O final de Mulher-Hulk não é apenas o melhor de todas essas séries, mas uma das melhores coisas do MCU. Eu não acredito que eles fizeram isso. As pessoas especulam sobre participações especiais secretas (o que nós tivemos), mas Mulher-Hulk preparou algo bem mais criativo e empolgante.”

Outro tweet dizia: “Se você não assistiu o final de Mulher-Hulk, feche o Twitter agora e vá assistir. Você realmente realmente realmente não que nenhum spoiler desse. Facilmente o melhor final de qualquer série da Marvel, e talvez da história do MCU.”

“Mulher-Hulk explodiu minha cabeça, o que foi aquilo! A trama foi tão caótica e incrível! As quebras da 4ª parede realmente foram longe, e foi incrível! Eu genuinamente acredito que essa série, de todas as séries do MCU, tem o melhor final! Foi tão bom!” Disse outro fã.

Outro comentário dizia: “Acabei de terminar o episódio final de Mulher-Hulk – Definitivamente não foi minha série favorita do MCU, mas esse foi o MELHOR final de qualquer série da MCU até agora.”

Mulher-Hulk tem sua 1ª temporada completa na Disney+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira